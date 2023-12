1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Donnerstagnachmittag fester

So bewegt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 18,22 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:35 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 18,22 EUR. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,48 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.712 1&1-Aktien.

Am 28.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,43 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 94,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,80 EUR.

Am 10.11.2023 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.038,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 976,10 EUR umgesetzt.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je 1&1-Aktie.

