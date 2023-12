1&1 Aktie News: 1&1 verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge

So entwickelt sich 1&1

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Mit einem Kurs von 18,14 EUR zeigte sich die 1&1-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die 1&1-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 18,14 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 18,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,14 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 239 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,65 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,80 EUR.

1&1 gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.038,70 EUR, während im Vorjahreszeitraum 976,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mittags mit Kursplus

Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus