1&1 Aktie News: 1&1 verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 18,62 EUR.

Die Aktie verlor um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 18,62 EUR. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 18,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.117 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 49,57 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,10 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 10.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.038,70 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 976,10 EUR eingefahren.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2023 1,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

