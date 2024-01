1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Montagvormittag südwärts

1&1 im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 18,90 EUR.

Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr um 0,5 Prozent auf 18,90 EUR ab. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 18,90 EUR. Bei 19,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.567 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,32 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 10.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.038,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 976,10 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte 1&1 die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,81 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

