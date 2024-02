1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag nahezu unverändert

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 17,08 EUR.

Die 1&1-Aktie wies um 09:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 17,08 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 17,08 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 17,08 EUR. Bei 17,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Am 11.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,12 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 10.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.038,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 21.03.2024 gerechnet. 1&1 dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,81 EUR je Aktie belaufen.

