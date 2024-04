1&1 Aktie News: 1&1 am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der 1&1

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 16,80 EUR.

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:39 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 16,80 EUR. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,38 EUR nach. Bei 16,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 20.963 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,74 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 44,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,03 EUR.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,50 Prozent auf 1,04 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte 1&1 die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,85 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

