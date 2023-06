1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag tiefer

Blick auf 1&1-Kurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 10,02 EUR ab.

Die 1&1-Aktie musste um 11:37 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 10,02 EUR. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 9,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.896 1&1-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,73 EUR erreichte der Titel am 30.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 86,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 3,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 19,21 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 30.03.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1.013,40 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,84 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

