1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:29 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 13,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 13,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,26 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.633 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2022 bei 16,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,75 Prozent hinzugewinnen. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 29,72 Prozent sinken.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 18,96 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 30.03.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 976,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.013,40 EUR ausgewiesen.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte 1&1 die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

