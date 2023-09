1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagmittag gesucht

Kurs der 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 15,84 EUR zu.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:34 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 15,84 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,84 EUR. Bei 15,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 15.206 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 16,86 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 6,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,02 EUR.

Am 30.03.2023 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,82 Prozent auf 1.013,40 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 10.11.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

