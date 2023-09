1&1 Aktie News: 1&1 zieht am Vormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 15,58 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 15,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 15,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 819 1&1-Aktien.

Bei 16,86 EUR markierte der Titel am 22.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,22 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.07.2023 (9,39 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 65,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,02 EUR.

Am 30.03.2023 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 1.013,40 EUR gegenüber 976,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 12.11.2024 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

