1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 16,38 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 16,38 EUR nach oben. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 16,48 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.042 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 7,56 Prozent niedriger. Bei 9,39 EUR fiel das Papier am 10.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 74,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 10.11.2023. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.038,70 EUR, während im Vorjahreszeitraum 976,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2023 1,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

