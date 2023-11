1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 16,46 EUR.

Das Papier von 1&1 konnte um 15:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 16,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 16,50 EUR. Bei 16,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.014 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2023 bei 17,72 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 7,65 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 42,95 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,33 EUR aus.

Am 10.11.2023 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.038,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,80 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

