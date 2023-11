1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 16,30 EUR.

Um 09:02 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 16,30 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 16,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 901 1&1-Aktien.

Am 07.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 42,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 10.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.038,70 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 976,10 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 21.03.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

