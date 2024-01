1&1 Aktie News: 1&1 zieht am Dienstagnachmittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 18,66 EUR.

Um 15:47 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 18,66 EUR zu. Bei 18,76 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.015 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 6,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Mit Abgaben von 49,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,10 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 10.11.2023 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.038,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2023 1,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

