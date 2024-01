1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag in Grün

1&1 im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 18,76 EUR zu.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 18,76 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 18,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,74 EUR. Zuletzt wechselten 1.186 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 49,95 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,10 EUR.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.038,70 EUR – ein Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 976,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,81 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

