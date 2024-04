1&1 Aktie News: 1&1 büßt am Vormittag ein

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 16,98 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 16,98 EUR. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 16,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,98 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89 Stück gehandelt.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,03 EUR je 1&1-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 10.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

