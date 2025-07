1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

1&1 im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 18,52 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 18,52 EUR. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 18,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 830 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 40,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 12.05.2025. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,02 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,02 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte 1&1 am 07.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 0,939 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein - Verve-Aktie schwächelt

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1&1-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Verve und SMA Solar steigen in SDAX und TecDAX auf - 1&1 muss weichen