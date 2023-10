1&1 Aktie News: 1&1 am Montagnachmittag gefragt

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 16,14 EUR.

Um 15:40 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 16,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 16,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.362 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,44 EUR) erklomm das Papier am 11.10.2023. 8,05 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 19,61 EUR an.

Am 30.03.2023 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.013,40 EUR – ein Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 976,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,80 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Schwacher Handel: SDAX nachmittags im Minus

Freundlicher Handel in Frankfurt: mittags Pluszeichen im SDAX