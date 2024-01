1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittwochmittag südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 18,26 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 18,26 EUR ab. Die 1&1-Aktie sank bis auf 18,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 22.878 Stück.

Bei einem Wert von 19,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Abschläge von 48,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,10 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 1.038,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 27.03.2025.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

