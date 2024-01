1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 18,30 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie musste um 15:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 18,30 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,04 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.050 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,69 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,10 EUR.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.038,70 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 976,10 EUR eingefahren.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von 1&1.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start mit Gewinnen