1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 17,48 EUR abwärts.

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 17,48 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 17,44 EUR. Bei 17,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 123 1&1-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,78 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,16 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 86,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,57 EUR an.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,02 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

