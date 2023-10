1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag freundlich

So entwickelt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 16,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 16,36 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 16,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138 1&1-Aktien.

Bei 17,44 EUR markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 6,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,61 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Am 30.03.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 1.013,40 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Schwacher Handel: SDAX nachmittags im Minus

Freundlicher Handel in Frankfurt: mittags Pluszeichen im SDAX