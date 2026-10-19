1st Summit Bancorp Johnstown: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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1st Summit Bancorp Johnstown hat am 16.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
1st Summit Bancorp Johnstown hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,800 USD je Aktie gewesen.
1st Summit Bancorp Johnstown hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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