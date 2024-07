2,3 Milliarden: USA geben neue Militärhilfe für Ukraine frei

Heute im Fokus

NEL ASA zieht Millionen-Auftrag an Land. DEUTZ: Kooperation mit Tafe Motors. Protest bei Mercedes gegen Verkauf eigener Autohäuser. Richemont findet internen Nachfolger für Chefposten bei Cartier. Air Liquide-Aktie zieht an: Konzernstruktur wird vereinfacht. Sartorius-CEO Kreuzburg strebt keine weitere Amtszeit an. Siemens Energy will Netzgeschäft ausbauen.