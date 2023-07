20 TERMINE, die in der Woche wichtig werden

FRANKFURT (Dow Jones)--Unsere Auswahl an Ereignissen aus der Finanz- und Wirtschaftswelt, die in der Woche im Fokus stehen werden (Angaben in Ortszeit Deutschland):

1. Eurozone -BIP wächst im zweiten Quartal um 0,2 Prozent

Die Eurozone ist im Winter knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt. Revidierte Eurostat-Daten zeigten, dass das BIP der Eurozone im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorquartal stagnierte und nicht, wie bereits im vierten Quartal 2022, um 0,1 Prozent geschrumpft war. Damit hatte die Währungszone eine technische Rezession vermieden, sprich zwei Quartale hintereinander mit einem BIP-Rückgang. Für das zweite Quartal rechnen Ökonomen mit einem BIP-Zuwachs von 0,2 Prozent. Dieses Wachstum könnte sich allerdings als Eintagsfliege erweisen und das BIP in der zweiten Jahreshälfte schon wieder schrumpfen.

>>> Montag, 31. Juli 2023; 11:00

2. Eurozone-Inflation sinkt im Juli auf 5,3 Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Zinsen im Kampf gegen die Inflation kräftig nach oben geschraubt. Die Inflation in den meisten europäischen Volkswirtschaften hat sich abgeschwächt, doch die Besorgnis über den anhaltenden Preisanstieg in Sektoren wie Dienstleistungen und Lebensmitteln lässt die EZB auf der Hut sein. Trotz der Erwartung, dass die Inflation in Europa weiter zurückgehen wird, liegt die Rate weiterhin deutlich über dem Zielwert der EZB von 2 Prozent. Für Juli sagen Ökonomen einen Rückgang der Jahresteuerung auf 5,3 von 5,5 Prozent voraus, die Kernrate soll ebenfalls auf 5,3 von 5,5 Prozent sinken.

>>> Montag, 31. Juli 2023; 11:00

3. Bei Covestro wird nicht mit Gewinnwarnung gerechnet

Covestro scheint die teils massive Nachfrageschwäche in der Chemiebranche besser wegzustecken als manche Wettbewerber. Analysten rechnen ausweislich ihrer Konsensprognose nicht damit, dass der Kunststoffkonzern seine Ziele nach unten revidiert, wenn er seine Quartalszahlen vorlegt. Aber während die Gewinnschätzung für die vergangenen drei Monate in der Mitte der Zielspanne liegt, die Covestro im Mai genannt hat, findet sie sich im Hinblick auf die Jahresspanne am unteren Ende. Mit anderen Worten: Auch bei Covestro dürfte das zweite Halbjahr nach Meinung der Analysten schwächer ausfallen als bisher gedacht. Und das Thema Übernahme durch Adnoc? Angeblich liegt in Leverkusen ein neues Angebot vor: 11 Milliarden Euro soll der Ölkonzern der Emirate bieten.

>>> Dienstag, 1. August 2023; 07:00

4. DHL Group (ehemalige Deutsche Post) trotz Umsatz- und Gewinnrückgang auf Kurs

Die DHL Group, bis vor kurzem noch mit Namen Deutsche Post, dürfte im zweiten Quartal die Rückgänge bei Umsatz und Gewinn fortgesetzt haben - dies allerdings im Einklang mit der Jahresprognose, die einen deutlichen EBIT-Rückgang auf 6,0 bis 7,0 Milliarden Euro vorsieht - je nach Szenario. Im April sei das Geschäft noch sehr volatil gewesen, und alle Prognoseszenarien nehmen ein schwaches erstes Halbjahr 2023 an, hatte CFO Melanie Kreis bei der Präsentation der Erstquartalsergebnisse im Mai gesagt. Der Konzern heißt seit 1. Juli DHL Group, weil mehr als 90 Prozent des Konzernumsatzes unter der Marke DHL erwirtschaftet werden. Erstmals werden die Quartalsergebnisse vom neuen CEO Tobias Meyer präsentiert, seit Anfang Mai nach der Hauptversammlung an der Konzernspitze.

>>> Dienstag, 1. August 2023; 07:00

5. Fokus bei Fresenius auf Operating Companies und Vamed-Restrukturierung

Beim Gesundheitskonzern Fresenius stand im zweiten Quartal neben der Vorbereitung der geplanten Dekonsolidierung und des Rechtsformwechsels der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC), zu dem die FMC-Aktionäre Mitte Juli ihr Plazet gegeben haben, das Thema Vamed-Restrukturierung auf der Agenda. Zwar wird die kleinste Fresenius-Sparte nur noch als sogenannte Investment Company geführt und steht somit nicht im Mittelpunkt der Neuausrichtung. Doch sieht Fresenius-Chef Michael Sen bei der auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen spezialisierten Vamed, die zum Jahresauftakt in die Verlustzone abgerutscht ist und das Konzernergebnis entsprechend belastet hat, dringenden Handlungsbedarf. Die beiden Operating Companies Kabi und Helios dürften im abgelaufenen Quartal die Zugpferde des Konzerns gewesen sein

>>> Mittwoch, 2. August 2023; 07:00

6. Kann Symrise die Margenprognose halten?

Trotz eines im Vergleich zum Jahresstart abgeschwächten Geschäfts hat der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise im zweiten Quartal mehr umgesetzt. Der operative Gewinn dürfte aber wegen höherer Kosten deutlich gesunken sein, weshalb Analysten die Marge mit 19,4 Prozent im Halbjahr unterhalb der Prognose für 2023 von 20 Prozent sehen. Angesichts des zudem zunehmend unsicheren Umfelds könnte der DAX-Konzern seinen Ausblick senken, oder zumindest mit einem Fragezeichen versehen. Symrise könnte aber auch für eine positive Überraschung gut sein, vor allem nach der relativ guten Entwicklung des Wettbewerbers Givaudan: Die Schweizer hatten den Gewinn trotz rückläufiger Umsätze im ersten Halbjahr gesteigert. Eigentlich gute Vorzeichen für Symrise.

>>> Mittwoch, 2. August 2023; 07:30

7. Lufthansa setzt Erholungskurs fort

Die Lufthansa Group hat ihren Erholungskurs im zweiten Quartal beibehalten und dürfte ihren Gewinn im Jahresvergleich weit mehr als verdoppelt haben. Wenn der MDAX-Konzern seine Zahlen vorlegt, stehen die Ausweitung der Angebotskapazität im Sommer, die mögliche Teilveräußerung des Technik-Geschäfts und der Einstieg bei der italienischen Ita Airways im Fokus. Investoren richten ihr Augenmerk auch auf die aktuellen Tarifkonflikte. Im monatelangen Tarifstreit der Piloten seiner Kernmarke Lufthansa Airlines und der Frachttochter Lufthansa Cargo scheint eine Einigung in Reichweite. Derweil hat die Gewerkschaft Verdi nach der Rückkehr des Konzerns in die Gewinnzone eine Inflationsausgleichsprämie für alle Beschäftigten gefordert.

>>> Donnerstag, 3. August 2023; 07:00

8. Merck KGaA mit Umsatz- und Gewinnrückgang

Merck hat im zweiten Quartal einen Umsatz- und Ergebnisrückgang verbucht. Der Darmstädter DAX-Konzern hat das laufende Jahr bereits als herausfordernd bezeichnet und auf einen schwächeren Halbleitermarkt sowie die hohe Inflation verwiesen. Gegenwind kommt auch von der Währungsseite. Konzernchefin Belén Garijo sprach von einem Jahr des Übergangs nach der Corona-Pandemie, die dem Life-Science-Geschäft einen kräftigen Schub gegeben hatte. Neben den Zahlen stehen Aussagen zum weiteren Jahresverlauf und zur erwarteten Erholung im zweiten Halbjahr in Fokus. Analysten rechnen für 2023 aktuell mit einem Umsatz und Ergebnis eher am unteren Ende der Prognosespanne.

>>> Donnerstag, 3. August 2023; 07:00

9. Zalando mit Gewinn-/Margenverbesserung, aber Umsatzrückgang

Rückgang bei Umsatz und Bruttowarenwert, aber deutliche Verbesserungen bei operativem Gewinn und Marge: Europas größter Online-Modehändler Zalando dürfte im zweiten Quartal die inflations-/rezessionsbedingte Kaufzurückhaltung, die post-pandemische Rückkehr in die stationären Geschäfte sowie bei wichtigen Marken die Konkurrenz durch das in der Zwischenzeit erfolgte Aufrüsten eigener Online-Shops gespürt haben. Gleichzeitig zahlen sich nach Einschätzung der Analysten erste Maßnahmen zur Gewinnverbesserung aus. Zalando hatte im Juni die Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt und Maßnahmen wie Kostensenkungen, die Ausweitung des Mindestbestellwerts auf 25 Märkte, einen Aufschlag für die Logistikdienstleistungen im Partnerprogramm, eine Anpassung der Investitionen sowie des Angebots von preisgünstigerer Ware auf den Weg gebracht.

>>> Donnerstag, 3. August 2023; 07:00

10. Bei Adidas Yeezy-Verkaufsaktionen im Blick

Adidas hat vorab mit Eckzahlen zum 2. Quartal die Prognose für das Gesamtjahr aktualisiert und dabei nach dem erfolgreichen Verkauf der ersten Charge von Yeezy-Restbeständen das Worst-Case-Szenario revidiert. Der Sportartikelhersteller rechnet nun 2023 maximal mit einem operativen Verlust von 450 (anstatt 700) Millionen Euro, und weitere erfolgreiche Yeezy-Verkaufsaktionen könnten diesen Fehlbetrag weiter reduzieren. Die zweite Aktion wurde nun für August angekündigt. Den Eckzahlen zufolge lag im Quartal der Umsatz währungsbereinigt auf Vorjahresniveau, der operative Gewinn sank um mehr als die Hälfte, entsprechend verschlechterte sich die operative Marge. Hingegen gab es bei der Bruttomarge überraschend eine kleine Verbesserung, möglicherweise trug Yeezy dazu bei. Umsatzrückgänge vor allem im US-Markt dürften belastet haben, abgefedert durch Verbesserungen in China. Der Markt erwartet nun Details aus der ersten Yeezy-Verkaufsaktion und zum weiteren Umgang mit den Yeezy-Restbeständen.

>>> Donnerstag, 3. August 2023; 07:30

11. Beiersdorfs Consumer-Sparte setzt starken Trend fort

