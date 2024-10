200.000 Menschen bei Spielemesse in Essen erwartet

ESSEN (dpa-AFX) - Die weltweit größte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele in Essen hofft in diesem Jahr auf einen Besucherrekord. Die Tickets für den ersten Messetag an diesem Donnerstag sind bereits ausverkauft. Die Veranstalter rechnen damit, dass bis Sonntag 200.000 Spielefans in die Essener Messe kommen.

Erstmals sei die Ausstellungsfläche in den sechs Messehallen ausgebucht, teilte der Merz Verlag als Veranstalter mit. 923 Aussteller aus 52 Nationen seien vertreten. Das sind zwar etwas weniger als in den vergangenen Jahren, dafür hätten vor allem große Verlage ihre Ausstellungsfläche weiter ausgebaut. Die Besucher können sich neue Spiele erklären lassen und sie selbst ausprobieren. Mehr als 1.500 Spiele werden erstmals öffentlich präsentiert.

Der Markt für Karten- und Brettspiele hat sich nach Angaben des Verbands der Spieleverlage nach zehn Jahren mit einem rasanten Wachstum zuletzt etwas abgekühlt. Von Januar bis August sei die Branche noch um 0,9 Prozent gewachsen. Vor allem Party- und Wissensspiele seien im Moment die stärksten Umsatztreiber für die Verlage. In Deutschland werden den Angaben zufolge pro Jahr rund 70 Millionen Gesellschaftsspiele verkauft./mhe/DP/jha