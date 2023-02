NYSE-Wert Coca-Cola-Aktie höher: Coca-Cola hat im vierten Quartal mehr umgesetzt als von Analysten erwartet

Ohne Zukäufe und Wechselkurseffekte stieg der Umsatz im vierten Quartal um 15 Prozent auf 10,1 Milliarden US-Dollar (9,4 Mrd Euro), wie der PepsiCo -Rivale am Dienstag in Atlanta mitteilte. Das war deutlich besser als von Analysten erwartet. Beim operativen Gewinn legte der Konzern zum Vorjahresquartal um fast ein Viertel auf 2,1 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich entfielen als Gewinn auf die Anteilseigner rund 2 Milliarden Dollar nach rund 2,4 Milliarden im Vorjahr. Im Handel an der NYSE verliert die Coca Cola -Aktie zeitweise 1,06 Prozent auf 59,96 US-Dollar.

Im laufenden Jahr dürfte sich die Umsatzentwicklung aber verlangsamen. So rechnet die Konzernführung 2023 mit einem organischen Erlösplus von 7 bis 8 Prozent. 2022 hatte Coca-Cola den Umsatz aus eigener Kraft noch um 16 Prozent auf 43 Milliarden Dollar erhöht. Das vergleichbare Ergebnis je Aktie (EPS) soll 2023 um 4 bis 5 Prozent steigen nach 2,48 Dollar ein Jahr zuvor.

