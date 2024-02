2024 hat trotz Schaltjahres 0,6 Arbeitstage weniger als 2023

Heute im Fokus

Palantir übertrifft die Erwartungen. Douglas will wohl zurück an die Börse. US-Minister mahnt nach Videos mit Apple-Brille am Steuer. GRENKE will Aktien im Volumen von bis zu 70 Millionen Euro zurückerwerben. Super Micro Computer-Aktie weiter auf Höhenflug: Vorstandsmitglied baut Aktienposition deutlich aus. Chenghe-Aktie mit Kursexplosion: Investoren stimmen Fusion mit Taiwan Color Optics zu.