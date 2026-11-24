21Vianet Group A lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD gegenüber -0,160 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat 21Vianet Group A im vergangenen Quartal 439,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 21Vianet Group A 360,7 Millionen USD umsetzen können.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0,243 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 2,94 Milliarden CNY erwartet worden war.

Redaktion Finanzen.net