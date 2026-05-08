22nd Century Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

22nd Century Group lud am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 18,08 USD gegenüber -862,500 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 4,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 31,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net