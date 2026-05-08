22nd Century Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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22nd Century Group lud am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 18,08 USD gegenüber -862,500 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 4,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 31,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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