Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 4,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 247,79 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4872,000 USD je Aktie erzielt worden.

22nd Century Group präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

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