22nd Century Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

15.08.26 06:35 Uhr

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,9 Millionen USD.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 104,00 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4083,000 USD erwirtschaftet worden.

22nd Century Group hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf 22nd Century Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 22nd Century Group

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung