22nd Century Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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22nd Century Group hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 104,00 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4083,000 USD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,9 Millionen USD.
Redaktion finanzen.net
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