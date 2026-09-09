DAX 26.008 +0,0%ESt50 6.413 +0,1%MSCI World 4.966 -0,6%Top 10 Crypto 10,18 ±0,0%Nas 26.421 -0,3%Bitcoin 68.030 +0,9%Euro 1,1641 +0,1%Öl 99,5 +1,6%Gold 4.400 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

240.000 Besucher erlebten KI und Roboter auf der IFA

BERLIN (dpa-AFX) - Die Elektronikausstellung IFA in Berlin ist in fünf Tagen von etwa 240.000 Besuchern aus 155 Ländern besucht worden. Mehr als 2.000 Aussteller präsentierten ihre Produkte, wie die Veranstalter nach dem letzten Tag der Messe (Dienstag) mitteilten. In fast allen Bereichen habe man Künstliche Intelligenz und Robotik gesehen, hieß es. 47 Pressekonferenzen und mehr als 5.200 Journalisten vor Ort hätten eine führende Rolle der IFA für Premieren und Reichweite bestätigt. Die Ausstellung versuchte seit einigen Jahren, verstärkt auch jüngere Menschen anzusprechen, etwa durch Lifestyle-Angebote, Internetstars sowie Wellness- und Beauty-Elektronik. Präsentiert wurden auch Haushaltsgeräte wie Spülmaschinen mit Kameras, Pizzaöfen mit Software-Updates und diverse Roboter./rab/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.