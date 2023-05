Goldman Sachs-Aktie: Offenbar steht weitere Entlassungsrunde bei Goldman Sachs bevor

Die Kündigungen sollen weniger als 250 Arbeitsplätze betreffen, wie das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Das sei weniger als ein Prozent der Angestelltenzahl der Bank von 45.400 per Ende März. Bei Goldman Sachs war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Es wäre die dritte Entlassungsrunde bei Goldman in weniger als einen Jahr. Fast jede Abteilung bei Goldman habe in diesem Jahr die Ausgaben senken müssen. Der Gewinn der Investmentbank war im Auftaktquartal aufgrund schwacher Geschäfte im Investmentbanking gesunken. Er ging auf 3,09 Milliarden Dollar von 3,83 Milliarden Dollar vor Jahresfrist zurück.

(Bericht von Niket Nishant, geschrieben von Birgit Mittwollen; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Bangalore (Reuters)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com