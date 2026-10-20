2G Energy-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot
So entwickelte sich die 2G Energy-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.
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Am 16.10.2026 wurden bei 2G Energy Managers’ Transactions erfasst. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 19.10.2026 ein. Im Portfolio von 2G Energy-in enger Beziehung SHH Spring Hunter Holdings GmbH kam es am 16.10.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 1.050 Aktien zu jeweils 48,92 EUR hinzu. Die 2G Energy-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 0,30 Prozent bei 48,26 EUR.
Die 2G Energy-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 2,20 Prozent im Plus bei 47,70 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 510 2G Energy-Aktien umgesetzt. 2G Energy markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 848,56 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 17.940.000 Wertpapiere.
Das vorangegangene Eigengeschäft von SHH Spring Hunter Holdings GmbH wurde am 16.10.2026 erfasst. Das Portfolio von SHH Spring Hunter Holdings GmbH verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 1.000 Anteile zu jeweils 48,40 EUR.
Redaktion finanzen.net
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