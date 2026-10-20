DAX 25.083 -0,9%ESt50 6.091 -0,9%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,78 +0,3%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.597 -0,6%Euro 1,1217 +0,0%Öl 111,3 +1,6%Gold 4.120 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Transaktions-Meldung

2G Energy-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

So entwickelte sich die 2G Energy-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Werte in diesem Artikel
Aktien
2G Energy AG
47.06 EUR -0.64 EUR -1.34 %
Charts | News | Analysen

Am 16.10.2026 wurden bei 2G Energy Managers’ Transactions erfasst. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 19.10.2026 ein. Im Portfolio von 2G Energy-in enger Beziehung SHH Spring Hunter Holdings GmbH kam es am 16.10.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 1.050 Aktien zu jeweils 48,92 EUR hinzu. Die 2G Energy-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 0,30 Prozent bei 48,26 EUR.

Die 2G Energy-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 2,20 Prozent im Plus bei 47,70 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 510 2G Energy-Aktien umgesetzt. 2G Energy markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 848,56 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 17.940.000 Wertpapiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft von SHH Spring Hunter Holdings GmbH wurde am 16.10.2026 erfasst. Das Portfolio von SHH Spring Hunter Holdings GmbH verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 1.000 Anteile zu jeweils 48,40 EUR.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle 2G Energy Aktie News

Werbung

2G Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 2G Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.10.26 2G Energy Kaufen SMC Research
13.07.26 2G Energy Kaufen SMC Research
28.05.26 2G Energy Kaufen SMC Research
26.03.26 2G Energy Kaufen SMC Research
03.02.26 2G Energy Kaufen SMC Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.