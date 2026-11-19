Der Auftragseingang von 2G Energy bewegte sich auch im dritten Quartal auf sehr hohem Niveau. Die Aktie wird trotzdem noch durch Sorgen um ein abruptes Ende des KI-Infrastrukturbooms gedeckelt. Doch das könnte aus Analystensicht auch eine Chance darstellen.

Bei 2G Energy zeichnet sich nach Darstellung von SMC-Research eine sehr hohe Dynamik ab – Auftragseingang und -bestand dürften im laufenden Jahr auf mehr als 1 Mrd. Euro steigen. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet starkes Umsatz- und Gewinnwachstum und sieht hohes Kurspotenzial.

Der Auftragseingang von 2G Energy boome laut SMC-Research: Nach 422 Mio. Euro im zweiten Quartal haben die Anlagenbestellungen auch im dritten Quartal die Marke von 400 Mio. Euro übertroffen. Auf Neunmonatsbasis resultiere daraus ein Anstieg um 421 Prozent auf 885,9 Mio. Euro.

Ebenfalls wichtig sei nach Auffassung der Analysten die Mitteilung, dass die nach der Kapazitätserweiterung erreichte Produktionsleistung ausreiche, um die Umsatzerwartungen zu erfüllen. Das werten die Analysten als Fingerzeig für die diesjährige Prognose, die das Unternehmen bestätigt habe: Der Umsatz solle am oberen Rand der Spanne von 440 bis 490 Mio. Euro liegen und die EBIT-Marge bei 9,5 bis 10,5 Prozent. Anschließend solle es weiter aufwärts gehen – beim Umsatz auf 600 bis 650 Mio. Euro (2027) und 750 bis 850 Mio. Euro (2028) und bei der Marge auf mehr als 11 Prozent. Die Analysten halten diese Pläne durch den hohen Auftragsbestand, der im laufenden Jahr die Marke von 1 Mrd. Euro übersteigen dürfte, und die sehr lebhafte Nachfrage in vielen Bereichen für gut abgesichert. Zudem habe 2G noch einmal betont, dass die Aufträge für Rechenzentren mit substanziellen Anzahlungen unterlegt seien und weitere Meilensteinzahlungen bei Produktionsfortschritten anstehen, so dass bei der Auslieferung die Herstellkosten bereits weitgehend bezahlt seien.

An der Börse werde die Kursentwicklung der 2G-Aktie hingegen derzeit von der Sorge dominiert, dass der KI-Boom wegen Finanzierungsproblemen der Anbieter abrupt abbrechen könnte. Die Analysten halten das eher für ein Extremszenario. Wahrscheinlicher sei aus ihrer Sicht ein mutmaßlich abnehmendes, aber immer noch deutliches Wachstumstempo der KI-Investitionen – zumal es in Europa noch einen erheblichen Nachholbedarf gebe. Von einer schärferen Regulierung der KI-Projekte in den USA könnte 2G sogar profitieren, da die Gasmotoren, die in den Anlagen des Unternehmens zum Einsatz kommen, im Gegensatz zu Lösungen mit Gasturbinen nur einen sehr geringen Wasserverbrauch haben und die Nutzung von 2G-Anlagen als Insellösung zudem keine negativen Effekte auf den Strompreis der Endkunden in der Region habe, sondern stattdessen für Entlastung sorge.

Daher sei es aus Sicht der Analysten wahrscheinlich, dass die Marktgegebenheiten auf Jahre ein dynamisches Wachstum von 2G Energy absichern. Und das Unternehmen habe aktuell in einem Interview noch einmal bekräftigt, dass das dank hoher Anzahlungen und Meilensteinzahlungen aus Großaufträgen ohne Kapitalerhöhung gestemmt werden könne. Daraus resultieren nach Einschätzung der Analysten ein hohes Kurspotenzial und eine aktuell, gerade aufgrund der dominanten Sorgen um den KI-Boom, günstige Einstiegschance. Ihr Kursziel ist leicht auf 82,50 Euro gestiegen und sie bekräftigen ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.11.2026 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 18.11.2026 um 20:30 Uhr fertiggestellt und am 19.11.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/11/2026-11-19-SMC-Comment-2G_frei.pdf

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