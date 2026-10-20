2G Energy: Das Wachstum ist bereits fest gebucht

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Der Druck auf Aktien von Unternehmen, die aktuell besonders vom KI-Boom profitieren, hält weiter an. Doch das dürfte auch antizyklische Kaufchancen eröffnen. Eine davon ist aus unserer Sicht 2G Energy.

Der rasante Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten für KI führt aktuell zu einem Auftragsboom bei Zulieferern, was wiederum deren Aktien kräftig angeschoben hat. Zuletzt sind allerdings Zweifel aufgekommen, ob die stark fremdfinanzierte Expansion so anhalten wird, was wiederum zu größeren Gewinnmitnahmen bei den Aktien der KI-Profiteure geführt hat.

Auftragseingang steigt stark

Zu den Unternehmen, die starke Impulse aus dem Rechenzentrumsgeschäft verspüren, zählt auch der Hersteller von dezentralisierten, containerisierten Kraftwerken, 2G Energy. Der Auftragseingang der Gesellschaft wird im laufenden Jahr von 231,9 Mio. Euro in 2025 voraussichtlich auf über 1 Mrd. Euro explosiv zulegen. Die Aktie war deshalb von 35,30 Euro (Kurse Xetra) Ende letzten Jahres in der Spitze bis auf 76,25 Euro gestiegen, um in jüngster Zeit wegen der beschriebenen Zweifel an der Fortsetzung des KI-Booms bis auf 45,32 Euro zu korrigieren.

Sehr gut abgesichertes Wachstum

In einem Interview mit einem Börsenportal hat CFO Friedrich Pehle zur Entwicklung kürzlich detailliert Stellung genommen – und auch Zahlen geliefert. Auf Basis schon jetzt fest gebuchter Aufträge mit einer üblichen Anzahlung von ca. 20 bis 30 Prozent des Auftragswerts soll der Umsatz mit Kraftwerken für Data Center im laufenden Jahr bereits 50 Mio. Euro erreichen, sich dann in 2027 auf ca. 200 Mio. Euro vervierfachen und in der Folgeperiode auf ca. 400 Mio. Euro erneut verdoppeln.

Zwei gewichtige Argumente

Zur generellen Lage führt der CFO aus, dass es denkbar ist, dass die von Experten aktuell prognostizierten jährlichen Wachstumsraten beim Ausbau der US-Data-Center-Kapazitäten von 50 bis 100 Prozent deutlich unterschritten werden. Würden es stattdessen 25 bis 50 Prozent werden, wäre das aber immer noch eine rasante Steigerung. Und Europa ist beim Ausbau hinterher, was bedeutet, dass der Auftragsboom hier erst noch anstehen dürfte.

Positive Megatrends

Und selbst wenn die Dynamik im Data-Center-Geschäft überraschend abflauen würde, gibt es diverse Megatrends, wie etwa die Flexibilisierung deutscher Biogasanlagen, der Bau von Gas-Reservekraftwerken, die Elektrifizierung der Mining-Industrie oder der industriellen Wärmeversorgung, die ebenfalls für kräftiges Wachstum sorgen. Zudem sind schon die fest gebuchten Data-Center-Aufträge mit Vollwartungsverträgen verbunden, was einen kräftigen Schub für das margenstarke Service-Geschäft von 2G bringen wird.

Antizyklische Kaufchance

Mit anderen Worten: Das von 2G anvisierte Wachstum – der Umsatz soll im laufenden Jahr in Richtung 490 Mio. Euro steigen und dann 2027 zwischen 600 und 650 Mio. Euro sowie 2028 zwischen 750 und 850 Mio. Euro liegen – wirkt aus unserer Sicht sehr gut abgesichert. Die aktuelle Kurskorrektur könnte sich daher im Nachhinein als attraktive antizyklische Kaufchance erweisen.

Während das Wachstum von 2G Energy schon weitgehend durch feste Aufträge abgesichert ist, schafft BENO gerade erst die finanzielle Basis für den nächsten Expansionsschritt. Rechnet man die einzelnen Bausteine zusammen, ergibt sich ein bemerkenswertes Bild: zum Artikel

Neben KI liefert derzeit auch die Sicherheitspolitik kräftige Wachstumsimpulse, wovon vor allem OHB profitiert. Nach einer langen Talfahrt könnte die Aktie nun vor einer Wende stehen: zum Artikel

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Erstellung am 20.10.26 um 09:21 Uhr.

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