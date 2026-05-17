2G Energy: Jetzt kommt das spektakuläre Finale

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Die Aktie von 2G Energy zählt zu den großen Börsengewinnern im laufenden Jahr. Vor allem ein Bereich sorgt für erhebliche Fantasie.

Die Aktie von 2G Energy hat vor zwei Monaten die nächste Stufe gezündet und in kurzer Zeit, gemessen am Zwischentief im März, um 90 Prozent auf ein neues Allzeithoch bei 58,60 Euro (auf Xetra) zugelegt. Was ist passiert?

Anlagen für Rechenzentren im Fokus

Dass der Hersteller von BHKW, Großwärmepumpen und Demand-Response-Aggregaten über gute Wachstumsaussichten für 2026 (und darüber hinaus) verfügt, war im Prinzip bekannt. Von zahlreichen Wachstumstreibern sticht allerdings einer hervor: die Vermarktung von Energieversorgungslösungen für Rechenzentren.

Bedarf sehr groß

Hier ist der Bedarf aktuell sehr groß und 2G hat sich im letzten Jahr positioniert, um potenziell sehr große Aufträge einzusammeln, die in Summe schnell einen dreistelligen Megawatt-Bereich erreichen können. Das wäre ein immenser Schub für die Geschäftsentwicklung.

Abschlüsse sollen bald kommen

Im März hat das Unternehmen gemeldet, dass mehrere Vorhaben, die noch im zweiten Quartal zu Anzahlungen führen sollen, bald kommuniziert werden könnten. Damit läuft derzeit das Finale der ersten Welle der Vermarktung.

Korrektur als Einstiegschance

Nach dem Husarenritt hat die Aktie von 2G Energy zuletzt eine kleine Konsolidierung gestartet und ist vom Allzeithoch inzwischen um rund 8 Prozent (Stand Schlusskurs Xetra 19.5.) zurückgekommen. Tendenziell ist der Titel aber noch überkauft, daher könnte die Korrektur durchaus noch etwas weitergehen. Risikobereite Anleger können einen Buy-the-dip-Strategie an schwachen Tagen versuchen und sich damit für baldige, potenziell spektakuläre News positionieren.

Vielversprechend sieht die Situation bei auch LAIQON aus, wo fundamental für 2026 ein deutliches Wachstum erwartet wird und charttechnisch ein kurzfristiger Aufwärtstrend mit dem Abschluss einer langfristigen unteren Umkehrformation zusammenfallen könnte: zum Artikel

Eine spannende Entwicklung zeichnet sich aktuell auch bei Matador Secondary Private Equity ab, denn das Unternehmen könnte vom SpaceX-Börsengang erheblich profitieren: zum Artikel

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Erstellung am 20.5.26 um 7:32 Uhr.

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