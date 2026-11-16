2G Energy: Zwei wichtige Botschaften

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2G Energy hat starke Zahlen zum Auftragseingang gemeldet und zwei wichtige Botschaften mitgeliefert. Das sollte der Aktie nach der Konsolidierung helfen.

2G Energy hat die Zahlen für den Auftragseingang im dritten Quartal vorgelegt – und die sind erneut sehr stark ausgefallen: Mit 406,5 Mio. Euro wurde der Vorjahreswert um satte 585 Prozent übertroffen. Das ist auf den gemeldeten 275-MW-Auftrag für KI-Rechenzentren zurückzuführen, aber u.a. auch auf hohe Auftragsvolumina für die Flexibilisierung von Biogasanlagen in Deutschland und den Bergbausektor in Australien. Auch zur Abarbeitung der Aufträge in der neuen Produktionshalle gibt es ein Update: „Wir erreichen die für die Erfüllung der Umsatzerwartungen notwendige Schlagzahl und erwarten, sie auf diesem hohen Niveau zu halten“ – eine gute Nachricht. Außerdem hat das Unternehmen noch einmal darauf hingewiesen, dass die Aufträge für Rechenzentren mit substanziellen Anzahlungen unterlegt sind und dass außerdem mit dem Produktionsfortschritt weitere Meilensteinzahlungen fließen, so dass die Herstellkosten schon zur Auslieferung abgesichert sind. Das sorgt für eine komfortable Lage in dem Boomgeschäft. Alles in allem bietet die Entwicklung gute Kurschancen für die Aktie von 2G Energy, sobald die derzeit dominante generelle Sorge vor einem Abflauen der enormen Wachstumsraten beim Ausbau der KI-Infrastruktur wieder einer etwas differenzierteren Betrachtungsweise weicht.

Die vollständige Unternehmensmeldung findet sich hier: zum Artikel

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.388 Prozent oder 13,8 Prozent p.a. (Stand: 14.11.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 16.11.26 um 9:47 Uhr.

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