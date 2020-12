3,51 Millionen sehen letztes Formel-1-Rennen bei RTL

BERLIN (dpa-AFX) - Die letzte Formel-1-Übertragung von RTL haben am Sonntag nur 3,51 Millionen Menschen gesehen. Das entspricht nach Angaben des TV-Senders einem Marktanteil von 17,3 Prozent. RTL hatte am Sonntag zum letzten Mal ein Rennen der wichtigsten Motorsport-Serie übertragen, da der Free-TV-Sender keinen neuen Vertrag unterschrieben hat. Beim Pay-TV-Sender Sky, der in der kommenden Saison die Motorsport-Serie in Deutschland exklusiv zeigt, schauten am Sonntag 552 000 Menschen das abschließende Saison-Rennen.

Der Jahres-Durchschnitt der Formel 1 bei RTL ist erneut gesunken und betrug bei 17 Übertragungen 3,99 Millionen Zuschauer. Im Vorjahr waren es bei 21 Übertragungen 4,05 Millionen Zuschauer gewesen.

Die Zuschauerzahlen bei Formel-1-Übertragungen von RTL waren seit vielen Jahren rückläufig. Den Höchstwert gab es 2001: Bei jedem der 17 Rennen schauten damals im Schnitt 10,44 Millionen Menschen zu.

Sky verzeichnete hingegen einen Zuwachs in der abgelaufenen Saison. Beim Pay-TV-Sender sahen die Rennen im Schnitt 550 000 Zuschauer, womit die Reichweite laut Sky um rund 15 Prozent über der Vorsaison lagen.

/mrs/DP/eas