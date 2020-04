Hilfe für American Airlines, Delta Air Lines und Co.: US-Finanzministerium gibt erste Finanzhilfen für Fluglinien frei

Weiterhin seien Finanzhilfevereinbarungen mit sechs großen Airlines geschlossen worden, teilte das Ministerium am Montag mit. Bislang sei mit Allegiant Air, American Airlines Spirit Airlines und United Airlines eine Einigung erzielt worden. Die großen Fluglinien erhielten zunächst 50 Prozent der Mittel, der Rest würde in Raten gewährt.

Auch Alaska Airlines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways und SkyWest Airlines deuteten an, dass sie an einer Übereinkunft mit dem Finanzministerium interessiert sind. Insgesamt beträgt der Rettungsschirm des Finanzministeriums für die Passagierfluggesellschaften 25 Milliarden Dollar. Große Fluggesellschaften müssen 30 Prozent der Finanzhilfen über zinsgünstige Kredite zurückzahlen und Garantien in Höhe von zehn Prozent des Darlehensbetrags gewähren. Airlines, die 100 Millionen Dollar oder weniger erhielten, betreffe diese Regelung nicht, so das Ministerium.

Fluggesellschaften, die Gelder erhalten, können ihre Mitarbeiter nicht vor dem 30. September entlassen oder Tarifverträge ändern und müssen Beschränkungen für Rückkäufe, Vergütungen von Führungskräften und Dividenden zustimmen.

Washington (Reuters)

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com