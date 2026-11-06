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3. Quartal

IAG-Aktie steigt dennoch: Treibstoffkosten belasten Konzernbilanz

IAG-Aktie steigt dennoch: Treibstoffkosten belasten Konzernbilanz

Der sprunghafte Anstieg der Kerosinpreise hat der British-Airways-Mutter IAG im Sommer einen Gewinnrückgang eingebrockt.

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International Consolidated Airlines S.A.
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Weil die Treibstoffrechnung um 30 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro stieg, fiel der operative Gewinn im reisestarken dritten Quartal mit 1,7 Milliarden Euro rund 16 Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor, wie die International Consolidated Airlines (IAG) am Freitag mitteilte. Konzernchef Luis Gallego rechnet wie seine Kollegen von Lufthansa und AIR France-KLM nun auch für das laufende Jahr mit einer noch höheren Kerosinrechnung als im Sommer vorhergesagt.

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Im Londoner Handel gewinnt die IAG-Aktie zeitweise 1,08 Prozent auf 4,32 Pfund. Airline-Aktien stehen wegen der hohen Kerosinpreise infolge des Iran-Kriegs jedoch unter Druck.

Gallegos Prognose zufolge dürften die Treibstoffkosten 2026 auf 8,9 Milliarden Euro klettern. Im August hatte er noch 8,6 Milliarden in Aussicht gestellt. Auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Air-France-KLM-Chef Ben Smith hatten ihre Schätzungen in dieser Woche erhöht. Gallego rechnet für IAG 2026 dennoch mit einer bereinigten operativen Marge von mindestens zwölf Prozent.

Im dritten Quartal beförderten die IAG-Gesellschaften British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level rund 34,7 Millionen Fluggäste und damit 0,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg vor allem wegen höherer Ticketpreise um 4,5 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,2 Milliarden Euro, zwölf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

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/stw/lew/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Oxie99 / Shutterstock.com

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14.10.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
28.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
24.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
21.08.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets

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