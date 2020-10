JPMorgan will Wohlstandsschere mit Krediten gegensteuern - Aktie legt vorbörslich zu

Dazu will die US-Großbank in den kommenden fünf Jahren zusätzliche 30 Milliarden US-Dollar bereitstellen, die größtenteils in Form von Krediten an Kleinunternehmer oder Hauskäufer mit latein- oder afroamerikanischer Herkunft ausgereicht werden sollen. Somit soll der entsprechenden Bevölkerungsgruppe der Zugang zu bezahlbarem Wohneigentum erleichtert und unternehmerische Selbständigkeit gefördert werden.

JPMorgan-CEO James Dimon nannte den "systemischen Rassismus" einen "tragischen Teil der amerikanischen Geschichte".

Vorbörllich steigt die JPMorgan-Aktie an der NYSE um 0,52 Prozent auf 100,25 Dollar.

Von Orla McCaffrey

NEW YORK (Dow Jones)

