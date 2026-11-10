300 Millionen für Reparatur von Tschernobyl-Hülle zugesagt

10.11.26 16:49 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Mehr als 300 Millionen Euro wollen Deutschland und weitere Länder für die Reparatur der durch einen Drohneneinschlag Anfang 2025 beschädigten Schutzhülle um die Atomruine Tschernobyl zusammenbringen. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot sprach von einem wichtigen Schritt hin zum Garantieren nuklearer Sicherheit. Insgesamt kamen bei einer internationalen Hilfskonferenz in Paris parallel zum Treffen der G7-Außenminister nach französischen Angaben 303 Millionen Euro zusammen.

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Welches Land dabei wie viel Geld zusagte, teilte das französische Finanzministerium nicht mit. 14 Länder und Organisationen hätten Zusagen gemacht. Unter anderem aus Deutschland, den USA und von der Europäischen Union kämen beachtliche Beträge. Weitere Zusagen seien in den kommenden Monaten etwa aus Griechenland und den Niederlanden zu erwarten. Im Sommer hatte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) mitgeteilt, dass Deutschland 50 Millionen Euro für die Reparatur bereitstellen will.

Schutzhülle muss saniert werden

Nach dem Drohneneinschlag Anfang 2025 braucht die Schutzhülle eine umfassende Sanierung. Die Kosten werden nach Angaben der Kraftwerksleitung auf etwa 500 Millionen Euro geschätzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte gesagt, es habe sich um eine russische Drohne gehandelt.

Am 26. April 1986 war in der damaligen Sowjetrepublik Ukraine ein Test im AKW Tschernobyl außer Kontrolle geraten, und es trat der größte anzunehmende Unfall (GAU) ein. Radioaktive Wolken breiteten sich abgeschwächt bis nach Nord- und Westeuropa aus./rbo/DP/jha