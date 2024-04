"Advanced Research Center"

Merck-Aktie: Merck mit Millioneninvestition für neues Forschungszentrum

25.04.24 09:14 Uhr

Merck investiert mehr als 300 Millionen Euro in ein neues Forschungszentrum an seinem Unternehmenssitz in Darmstadt.

Im "Advanced Research Center" werde der Unternehmensbereich Life Science unter anderem an Lösungen zur Herstellung von Antikörpern, mRNA-Anwendungen und weiteren Produkten für die biotechnologische Produktion forschen, teilte der DAX-Konzern mit. Ab Anfang 2027 soll es Platz für rund 550 Mitarbeitende bieten. Der Neubau ist Teil eines Investitionsprogramms in den Standort Darmstadt. Bis 2025 investiert Merck hier rund 1,5 Milliarden Euro. DJG/cbr/mgo FRANKFURT (Dow Jones)

