Heute im Fokus
DAX tiefer -- Nikkei schließt im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- DroneShield, Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Top News
freenet-Aktie bricht ein: 'Sell' von UBS stoppt Aufwärtsschwung freenet-Aktie bricht ein: 'Sell' von UBS stoppt Aufwärtsschwung
Zurich-Aktie sinkt dennoch: Gewinn klettert stärker in die Höhe als erwartet Zurich-Aktie sinkt dennoch: Gewinn klettert stärker in die Höhe als erwartet
"Analyst Focus List"

Siemens Energy-Aktie: JPMorgan nennt hohes Kursziel - besser als der S&P 500?

19.02.26 11:55 Uhr
Outperformance pur? Siemens Energy lässt S&P 500 weit hinter sich - JPMorgan optimistisch | finanzen.net

JPMorgan setzt Siemens Energy auf die exklusive "Analyst Focus List" und bekräftigt das Kursziel. Damit sehen die Experten noch deutlich Potenzial.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
164,55 EUR -0,90 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

JPMorgan hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Energietechnikkonzerns steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. In seinem am Donnerstag vorliegenden, vierteljährlichen Überblick über die Gasturbinenhersteller betonte Mark Strouse, dass diese 2025 auftragsseitig in diesem Bereich das zweitbeste Jahr ihrer Geschichte hinter sich gebracht hätten, wobei 86 Prozent der Orders auf die Platzhirsche Siemens Energy, GE Vernova und Mitsubishi Heavy Industries entfallen seien. Seit Anfang 2026 seien die Aktien deutlich besser gelaufen als der marktbreite US-Aktienindex S&P 500, insbesondere Siemens Energy.

Aktie vs. Index: Performance von Siemens Energy und S&P 500 unter der Lupe

Der S&P 500 konnte seit Jahresbeginn moderate 0,52 Prozent zulegen. Im Angesicht, dass das Börsenbarometer erstmals in seiner Geschichte die 7.000-Zähler-Marke überwinden konnte, scheint die Performance eher mager auszufallen.
Für die Papiere von Siemens Energy ging es 2026 bisher dagegen um fast 40 Prozent nach oben. Die Aktien konnten ebenso wie der markbreite Index neue Bestmarken markieren. Am Donnerstag zeichnet sich im XETRA-Handel allerdings eine kleine Konsolidierung ab. Zeitweise geht es 138 Prozent auf 164,35 Euro nach unten.

/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 22:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

