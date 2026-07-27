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"Außerordentlich hoch"

Bilfinger-Aktie im Plus: Hohe Nachfrage nach Schuldscheindarlehen

Bilfinger-Aktie im Plus: Hohe Nachfrage nach Schuldscheindarlehen

Der Industriedienstleister Bilfinger hat ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 450 Millionen Euro bei institutionellen Anlegern platziert.

Werte in diesem Artikel
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82.45 EUR 1.30 EUR 1.60 %
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Die Nachfrage von Investoren aus dem In- und Ausland sei "außerordentlich hoch" gewesen", deshalb wurde das Volumen von ursprünglich angestrebten 150 Millionen Euro verdreifacht, teilte Bilfinger mit. Das Orderbuch wurde vorzeitig geschlossen, um eine ausgewogene Zuteilung sicherzustellen.

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Die Auszahlung erfolgt gestaffelt. Zunächst werden noch im Juli 300 Millionen Euro gezahlt, die restlichen 150 Millionen dann im Dezember. Die Schuldscheindarlehen wurden mit Laufzeiten zwischen drei und sieben Jahren mit festen und variablen Tranchen. Die Transaktion wurde von einem Bankenkonsortium aus Landesbank Hessen-Thüringen, Raiffeisenbank International und UniCredit begleitet.

"Die aufgenommenen Mittel verschaffen Bilfinger zusätzliche finanzielle Flexibilität bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie, insbesondere für M&A-Aktivitäten", teilte der Konzern mit.

Die Bilfinger-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,92 Prozent höher bei 82,10 Euro.

DJG/sha/cbr

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Bilfinger SE

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DatumRatingAnalyst
24.07.26 Bilfinger SE Buy Deutsche Bank AG
01.07.26 Bilfinger SE Neutral UBS AG
18.05.26 Bilfinger SE Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 Bilfinger SE Neutral UBS AG
14.05.26 Bilfinger SE Buy Deutsche Bank AG