Bilfinger-Aktie im Plus: Hohe Nachfrage nach Schuldscheindarlehen
Der Industriedienstleister Bilfinger hat ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 450 Millionen Euro bei institutionellen Anlegern platziert.
Werte in diesem Artikel
Die Nachfrage von Investoren aus dem In- und Ausland sei "außerordentlich hoch" gewesen", deshalb wurde das Volumen von ursprünglich angestrebten 150 Millionen Euro verdreifacht, teilte Bilfinger mit. Das Orderbuch wurde vorzeitig geschlossen, um eine ausgewogene Zuteilung sicherzustellen.
Die Auszahlung erfolgt gestaffelt. Zunächst werden noch im Juli 300 Millionen Euro gezahlt, die restlichen 150 Millionen dann im Dezember. Die Schuldscheindarlehen wurden mit Laufzeiten zwischen drei und sieben Jahren mit festen und variablen Tranchen. Die Transaktion wurde von einem Bankenkonsortium aus Landesbank Hessen-Thüringen, Raiffeisenbank International und UniCredit begleitet.
"Die aufgenommenen Mittel verschaffen Bilfinger zusätzliche finanzielle Flexibilität bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie, insbesondere für M&A-Aktivitäten", teilte der Konzern mit.
Die Bilfinger-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,92 Prozent höher bei 82,10 Euro.
DJG/sha/cbr
Dow Jones Newswires
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bilfinger
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bilfinger
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Bilfinger SE
Aktuelle Bilfinger Aktie News
Bilfinger Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.26
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|18.05.26
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|14.05.26
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG