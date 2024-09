Positive phase III results show Xofluza significantly reduces the transmission of influenza viruses

Deutsche Bank wohl auch an Commerzbank-Übernahme interessiert. Sperrfrist vorüber: Trump darf von nun an TMTG-Aktien verkaufen. Goldpreis nach Rekordhoch bei 2.600 Dollar knapp im Minus. WACKER CHEMIE bekräftigt Ziele bis 2030. Deutsche Telekom-Aktie sinkt deutlich nach gestrichener Kaufempfehlung. SAP will Milliardensumme in den Ausbau der öffentlichen Cloud-Infrastruktur investieren. Bund plant wohl Reprivatisierung von Uniper.