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Infineon-Aktie stärkster Wert im DAX: Jefferies schraubt Kursziel nach oben

02.06.26 12:24 Uhr
Infineon-Aktie klar fester: Jefferies hebt Kursziel an | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon erhöht und die Einstufung belassen.

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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 75 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Bereich der Power-Management-Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI) profitierten die Bayern von wachsender Nachfrage, höheren Kapazitäten und steigenden Preisen im Geschäftsjahr 2026/2027, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Gleichzeitig verstärke sich der Aufschwung im Geschäft mit der Autobranche und der Industrie. Mit seinen Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2026/2027 und 2027/2028 sieht sich Menon 11 Prozent über Konsens.

Die Infineon-Aktie notiert via XETRA zeitweise 6,60 Prozent höher bei 85,65 Euro. Damit ist das Papier stärkster Wert im DAX am Dienstag.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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