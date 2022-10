"Cum-Ex": Opposition sieht Glaubwürdigkeit des Kanzlers erschüttert

BERLIN (dpa-AFX) - Ein neues Buch über den "Cum-Ex"-Fall der Hamburger Warburg Bank hat im Bundestag zu einem Schlagabtausch über die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in diesem Zusammenhang geäußerten Erinnerungslücken geführt. Während Vertreter von CDU/CSU, Linken und AfD am Donnerstag die Glaubwürdigkeit des Kanzlers bezweifelten und weitere Aufklärung forderten, warfen SPD, Grüne und FDP der Union eine "parlamentarische Buchbesprechung" und "Schaufensterdebatte" vor, die an den aktuellen Herausforderungen des Landes vorbeiführe und keine neuen Erkenntnisse bringe.

Die Union hatte die Aktuelle Stunde unter dem Titel des Anfang der Woche erschienenen Buchs "Die Akte Scholz: Der Kanzler, das Geld und die Macht" angemeldet. Darin wird geschildert, wie sich Scholz bei zwei Befragungen zu dem Fall im Bundestagsfinanzausschuss 2020 offenkundig noch aus eigener Erinnerung an ein Treffen mit den Mitinhabern der Warburg in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister erinnern konnte, sich aber neun Monate später vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft auf Erinnerungslücken berief.

